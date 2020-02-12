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Факти / Надзвичайні події

Накрили ковдрою і стрибали: в Мирнограді побили чоловіка з інвалідністю

У Мирнограді Донецької області зловмисники напали на 34-річного чоловіка з інвалідністю і пограбували його.

Потерпілому вдалося описати нападників. Ними виявилися місцеві мешканці 21-го та 56-ти років, один з яких перебував у розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

Коли поліція затримала зловмисників, то вони розповіли, як наказали господареві накритися ковдрою, а потім почали бити і стрибати по ньому.

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Нападники винесли з будинку потерпілого побутову техніку, телевізійний тюнер, мобільний телефон, фен та навіть пральну машину. Все награбоване вони планували продати.

Тепер на обох чекає покарання за розбійний напад, яке передбачає позбавлення волі терміном від 12 років з конфіскацією. Викрадене майно обіцяють повернути власникові.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві підлітки побили чоловіка з інвалідністю.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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