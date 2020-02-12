В Полтаве маршрутка столкнулась с троллейбусом: 5 пассажиров в больнице

Около 7.00 на улице Небесной Сотни в Полтаве произошло столкновения маршрутного такси и троллейбуса техобслуживания.

В результате столкновения в больницу обратились пять пассажиров микроавтобуса.

По факту решается вопрос об открытии уголовного производства ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Читайте: ДТП в Каменском: дети выпрыгивали на ходу из автобуса, в котором умер водитель

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, у поселка Надднепрянское в Херсонской области три человека погибли в ДТП. Авария произошла, когда водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автобусом, который выполнял рейс Снигуривка-Херсон.