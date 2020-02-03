Днем 3 февраля, в Каменском Днепропетровской области в ДТП попал автобус с учениками школы №22. Никто из детей не пострадал.
Никто из 20 детей и двух учителей не пострадал.
Причиной аварии стала смерть 68-летнего водителя прямо за рулем во время движения. Предварительно, у мужчины случился инсульт.
ДТП в Каменском: дети выпрыгивали на ходу из автобуса, в котором умер водитель / 2 фотографии
Читайте: В Киеве трое школьников попали в больницу из-за отравления электронными сигаретами
Неуправляемый автобус остановился только тогда, когда пересек трамвайные пути и врезался в забор строящегося супермаркета.
Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.
Источник: Событие
Фото: Событие
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+