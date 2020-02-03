Днем 3 февраля, в Каменском Днепропетровской области в ДТП попал автобус с учениками школы №22. Никто из детей не пострадал.

Никто из 20 детей и двух учителей не пострадал.

Причиной аварии стала смерть 68-летнего водителя прямо за рулем во время движения. Предварительно, у мужчины случился инсульт.







ДТП в Каменском: дети выпрыгивали на ходу из автобуса, в котором умер водитель / 2 фотографии

Читайте: В Киеве трое школьников попали в больницу из-за отравления электронными сигаретами

Неуправляемый автобус остановился только тогда, когда пересек трамвайные пути и врезался в забор строящегося супермаркета.

Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.

Источник: Событие

Фото: Событие