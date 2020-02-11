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Факты / Украина

В Херсоне маршрутка столкнулась с легковушкой – трое погибших

У поселка Надднепрянское в Херсонской области три человека погибли в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

– В результате столкновения легкового автомобиля Daewoo sens с пассажирским автобусом ГАЗ погибли 3 человека, находившиеся в легковушке. Еще одного пассажира Daewoo с телесными повреждениями доставили в областную больницу.

Все трое погибших находились в легковом автомобиле. Медики теперь борются за жизнь четвертого пассажира.

Авария произошла, когда водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автобусом, который выполнял рейс Снигуривка-Херсон.

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Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали. На месте аварии работает полиция, ведется расследование ДТП.

Ранее в Чехии в ДТП попал двухэтажный автобус с 70 детьми.

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