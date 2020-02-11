В Херсоне маршрутка столкнулась с легковушкой – трое погибших

У поселка Надднепрянское в Херсонской области три человека погибли в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

– В результате столкновения легкового автомобиля Daewoo sens с пассажирским автобусом ГАЗ погибли 3 человека, находившиеся в легковушке. Еще одного пассажира Daewoo с телесными повреждениями доставили в областную больницу.

Все трое погибших находились в легковом автомобиле. Медики теперь борются за жизнь четвертого пассажира.