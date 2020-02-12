PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Полтаві маршрутка зіткнулася з тролейбусом: 5 пасажирів у лікарні

Близько 7.00 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві сталося зіткнення маршрутного таксі та тролейбуса.

В результаті зіткнення в лікарню звернулися п’ять пасажирів мікроавтобуса.

За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте: ДТП у Кам’янському: діти вистрибували на ходу з автобуса, в якому помер водій

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

дтп

Нагадаємо, біля селища Наддніпрянське в Херсонській області три людини загинули в ДТП. Аварія сталася, коли водій Daewoo не вибрав безпечну швидкість руху і допустив зіткнення з автобусом, який виконував рейс Снігурівка-Херсон.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка