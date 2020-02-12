У Полтаві маршрутка зіткнулася з тролейбусом: 5 пасажирів у лікарні

Близько 7.00 на вулиці Небесної Сотні у Полтаві сталося зіткнення маршрутного таксі та тролейбуса.

В результаті зіткнення в лікарню звернулися п’ять пасажирів мікроавтобуса.

За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, біля селища Наддніпрянське в Херсонській області три людини загинули в ДТП. Аварія сталася, коли водій Daewoo не вибрав безпечну швидкість руху і допустив зіткнення з автобусом, який виконував рейс Снігурівка-Херсон.