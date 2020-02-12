Вступился за сына: в Николаеве мужчина избил в больнице 16-летнего подростка

В палате одного из стационарных отделений Николаевской городской детской больницы между двумя пациентами 11-ти и 16-ти лет возник конфликт.

– Во время инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителям, – сообщили в местной полиции.

С 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо.

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В защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении детям телесных повреждений.

Ранее Факты ICTV писали, что на Черниговщине 16-летний парень в судебном порядке лишил своего отца родительских прав.