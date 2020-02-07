Приняли за бомжа: на Тернопольщине врачи отказались осмотреть пенсионера – он умер

Врачи Чертковской больницы на Тернопольщине, приняли больного пациента за бездомного и отказались оказывать ему помощь.

76-летний военный пенсионер просидел 27 часов в приемном отделении, думая, что на него обратят внимание, но тщетно.

Когда состояние больного стало критическим его госпитализировали в реанимацию, но было слишком поздно – дедушка умер.

Накануне мужчина гулял по парку, но споткнулся и упал в ров, откуда не смог подняться. Утром его заметил прохожий и вызвал скорую, которая проигнрувала переохлаждения пенсионера.

Читайте: Хотели ограбить и “не рассчитали силы”: в Киеве подростки убили мужчину

Медиков уволили, а полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины.

Ранее Факты ICTV сообщали о двойном убийстве девушек на Новый год в Киеве.