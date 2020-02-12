Заступився за сина: у Миколаєві чоловік побив у лікарні 16-річного підлітка

У палаті одного зі стаціонарних відділень Миколаївської міської дитячої лікарні між двома пацієнтами 11-ти та 16-ти років виник конфлікт.

– Під час інциденту старший з них обхопив рукою молодшого хлопчика за шию. Той, звільнившись, у відповідь вдарив опонента в обличчя. Про це хлопці розповіли медперсоналу та батьками, – розповіли у місцевій поліції.

З 16-річним юнаком у палату прийшов розбиратись батько другого учасника конфлікту, та у присутності інших дітей вдарив неповнолітнього в обличчя.

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На захист старшого хлопця приїхала мати. Тож з обох сторін у поліцію надійшли заяви від батьків про спричинення їхнім дітям тілесних ушкоджень.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігівщині 16-річний хлопець у судовому порядку позбавив свого батька його батьківських прав.