Кулаками, ногами и табуреткой: в Одесской области до смерти забили мужчину

В селе Первомайское Одесской области до смерти забили 29-летнего мужчину по имени Руслан, его лицо не могли узнать даже знакомые.

В тот день он приехал в гости к бабушке и отцу, но по дороге домой встретил пятерых знакомых, которым когда-то якобы задолжал деньги.

Встреча не завершилась для Руслана обычными “разборками”. Его избили и затащили в автомобиль, в котором повезли к другим кредиторам.

– С Русланом ездили по селу еще в два места, также там Руслан кому-то что-то был должен. Получилось так: раз он должен, с одного двора его в другой двор везли. Есть основания полагать, что они везде его били, – рассказал председатель Первомайского сельского совета Виктор Черный.

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Мужчину били руками, ногами и даже табуреткой пока он не умер.

Знакомые погибшего считают, что его могли замучить из-за того, что что-то не поделили.

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