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Факти / Надзвичайні події

Кулаками, ногами і табуреткою: на Одещині до смерті забили чоловіка

У селі Первомайське Одеської області до смерті забили 29-річного чоловіка на ім’я Руслан, його обличчя не могли впізнати навіть знайомі.

В той день він приїхав в гості до бабусі і батька, але дорогою додому зустрів п’ятьох знайомих, яким колись нібито заборгував гроші.

Зустріч не завершилася для Руслана звичайними “розборками”. Його побили і затягли в авто, в якому повезли до інших кредиторів.

– З Русланом їздили селом ще у два місця, також там Руслан комусь щось заборгував. Вийшло так: раз він заборгував, з одного двору його в другий двір везли. Є підстави вважати, що вони всюди його били, – розповів голова Першотравневої сільської ради Віктор Чорний.

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Чоловіка били руками, ногами і навіть табуреткою доки він не помер.

Знайомі загиблого вважають, що його могли замордувати через те, що щось не поділили.

Факти ICTV також писали про те, що у відділені Миколаївської міської дитячої лікарні чоловік побив 16-річного юнака.

Джерело: Надзвичайні новини

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