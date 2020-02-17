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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина устроил хаотическую стрельбу посреди улицы

В Киеве на проспекте Голосеевском киевлянин на улице начал беспорядочную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.

– После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что беспорядочную стрельбу начала 38-летний киевлянин, – сообщили в полиции.

Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

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Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий правонарушителя.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали парня, который оторвал около 50 м светодиодной ленты на Аллее художников.

Источник: Нацполиция

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