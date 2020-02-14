Мешал тренироваться. В Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу

В Соломенском районе Киева между посетителями спортзала произошел конфликт, в результате которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента.
Мужчина стрелял из травматического оружия. Установлено, что между двумя посетителями произошел конфликт из-за того, что один якобы мешал тренироваться другому.
Во время ссоры один из мужчин достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и убежал.
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Потерпевшим оказался 28-летний местный житель. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали парня, который оторвал около 50 м светодиодной ленты на Аллее художников.
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