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Факты / Происшествия

Мешал тренироваться. В Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу

В Соломенском районе Киева между посетителями спортзала произошел конфликт, в результате которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента.

Мужчина стрелял из травматического оружия. Установлено, что между двумя посетителями произошел конфликт из-за того, что один якобы мешал тренироваться другому.

Во время ссоры один из мужчин достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и убежал.

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Потерпевшим оказался 28-летний местный житель. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали парня, который оторвал около 50 м светодиодной ленты на Аллее художников.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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