Оторвал 50 м гирлянды: вандалу грозит до 5 лет тюрьмы

3 февраля правоохранители задержали парня, который 29 января оторвал около 50 м светодиодной ленты на Аллее художников в Киеве.

Нарушитель вместе с компанией находился в нетрезвом состоянии. Один из его товарищей забрал оторванную ленту с собой. Вещественное доказательство изъято, начато досудебное расследование.

– Правонарушителем оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области, – отметили в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 хулиганство УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.