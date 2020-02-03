Оторвал 50 м гирлянды: вандалу грозит до 5 лет тюрьмы

3 февраля правоохранители задержали парня, который 29 января оторвал около 50 м светодиодной ленты на Аллее художников в Киеве.
Нарушитель вместе с компанией находился в нетрезвом состоянии. Один из его товарищей забрал оторванную ленту с собой. Вещественное доказательство изъято, начато досудебное расследование.
– Правонарушителем оказался ранее не судимый 20-летний уроженец Киевской области, – отметили в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 хулиганство УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.
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