На местном пруду в Лозовой Харьковской области около 15.00 трое подростков вышли на лед и внезапно провалились.
Одного из потерпевших – 12-летнего парня – спасли случайные свидетели.
Мужчина, который проезжал на авто, заметил подростка, державшегося за край льда. С помощью троса его вытащили на берег. Сейчас он в больнице с переохлаждением.
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И только там парень признался, что был на пруду не один, а с двумя товарищами, 12 и 13 лет.
Их тела спасатели доставали из проруби с помощью специнструментов.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
В Лозовой трое школьников провалились под лед – двое из них погибли / 2 фотографии
Недавно трое 5-летних детей утонули в местном пруду в одном из сел в Запорожской области. Малолетние провалились под лед.
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