Трое 5-летних детей утонули в пруду на Запорожье

Трое 5-летних детей утонули в местном пруду в одном из сел в Запорожской области. Малолетние провалились под лед.

Двое мальчиков и девочка пошли гулять и долго не возвращались домой. Родители смогли найти их самостоятельно в воде на местном пруду.

Врачам скорой помощи не удалось спасти детей, все трое умерли.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

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Полицейские Запорожской области в очередной раз обращаются к родителям с просьбой уделять максимальное внимание своим детям, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – не медлить и сразу обращаться в полицию.

Напомним, в бассейне испанского отеля утонула 9-летняя девочка, а также ее отец и брат.