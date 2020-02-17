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Факти / Надзвичайні події

У Лозовій троє школярів провалилися під лід – двоє з них загинули

На місцевому ставку у Лозовій Харківської області близько 15.00 троє підлітків вийшли на кригу і раптово провалилися.

Одного з потерпілих – 12-річного хлопця – врятували випадкові свідки.

Чоловік, який проїжджав на авто, помітив підлітка, який тримався за край криги. За допомогою троса його витягли на берег. Наразі він у лікарні з переохолодженням.

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І лише там хлопець зізнався, що був на ставку не сам, а з двома товаришами, 12 та 13 років.

Їхні тіла рятувальники діставали з ополонки за допомогою спецінструментів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюються всі обставини трагедії.

  • У Лозовій троє школярів провалилися під лід
  • У Лозовій троє школярів провалилися під лід
  • У Лозовій троє школярів провалилися під лід
  • У Лозовій троє школярів провалилися під лід
У Лозовій троє школярів провалилися під лід – двоє з них загинули / 2 фотографии

Нещодавно троє 5-річних дітей втопились у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: ДСНС

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