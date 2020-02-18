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Факты / Происшествия

Из-за долгов: на Днепропетровщине женщина подожгла дом с родными и совершила самоубийство

В селе Мусиевка на Днепропетровщине 63-летняя женщина подожгла дом, в котором находились ее взрослый сын и брат, а сама повесилась.

Выбраться жителям дома с огня не удалось, потому что оба мужчин имели инвалидность.

Соседи предполагают, что на такой поступок женщину могли натолкнуть коллекторы, которые уже давно терроризируют семью. Вроде, в тот день они в очередной раз должны были наведаться за долгом.

По мнению односельчан, у запуганной женщины не было денег, поэтому от безысходности она подожгла дом с беспомощными сыном и братом, а затем покончила с собой.

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В полиции эту версию уже проверяют и разыскивают коллекторов.

Но, по словам пресс-секретаря полиции, главной версией является то, что возник пожар, женщина не смогла спасти близких и повесилась.

Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе мужчина застрелил из ружья трех соседей и совершил самоубийство.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: ГСЧС

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