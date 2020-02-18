Через борги: на Дніпропетровщині жінка підпалила будинок з рідними і вчинила самогубство

У селі Мусіївка на Дніпропетровщині 63-річна жінка підпалила будинок, у якому перебували її дорослий син і брат, а сама повісилась.

Вибратися мешканцям будинку з вогню не вдалося, бо обоє чоловіків мали інвалідність.

Сусіди припускають, що на такий вчинок жінку могли наштовхнути колектори, які вже давно тероризують родину. Начебто, у той день вони вчергове повинні були навідатись за боргом.

На думку односельчан, залякана жінка не мала грошей, тому від безвиході вона підпалила будинок із безпомічними сином та братом, а потім наклала на себе руки.

Читайте: Облив самогоном і підпалив: на Сумщині побачення закінчилося у швидкій

У поліції цю версію вже перевіряють і розшукують колекторів.

Але, за словами речниці поліції, головною версією є те, що виникла пожежа, жінка не змогла врятувати близьких і повісилась.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі чоловік застрелив з рушниці трьох сусідів і вчинив самогубство.