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Факты / Происшествия

Тело пятилетней девочки нашли в пруду в Хмельницкой области

Пятилетняя девочка пропала вечером 17 февраля со двора дома в селе Загонцы Хмельницкой области. Сначала мама с соседями несколько часов пытались самостоятельно найти ребенка, но безрезультатно. Поэтому около 21.00 с заявлением в полицию обратился председатель сельского совета.

Девочку искали всю ночь более 200 человек: работники полиции, бойцы роты полиции особого назначения, сотрудники Главного управления Нацполиции, спасатели и местные жители.

Они проверили все лесополосы, опрашивали людей, но поиски не давали результатов.

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И только утром водолазы проверили пруд недалеко от дома девочки – на дне нашли ее тело. Скорее всего, она провалилась под лед.

В полиции говорят, что ребенок рос в неполной семье, ее мать раньше привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

  • Тіло п'ятирічної дівчинки знайшли у ставку на Хмельниччині
  • Тіло п'ятирічної дівчинки знайшли у ставку на Хмельниччині
  • Тіло п'ятирічної дівчинки знайшли у ставку на Хмельниччині
  • Тіло п'ятирічної дівчинки знайшли у ставку на Хмельниччині
Тело пятилетней девочки нашли в пруду в Хмельницкой области / 2 фотографии

Недавно трое 5-летних детей утонули в местном пруду в одном из сел в Запорожской области. Малолетние провалились под лед.

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