П’ятирічна дівчинка зникла ввечері 17 лютого з подвір’я будинку у селі Загінці Хмельницької області. Спочатку мама з сусідами кілька годин намагалися самотужки знайти дитину, але безрезультатно. Тому близько 21.00 із заявою до поліції звернувся голова сільської ради.

Дівчинку шукали всю ніч понад 200 осіб: працівники поліції, бійці роти поліції особливого призначення, співробітники Головного управління Нацполіції, рятувальники та місцеві жителі.

Вони перевірили усі лісосмуги, опитували людей, але пошуки не давали результатів.

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І лише вранці водолази перевірили ставок неподалік будинку дівчинки – на дні знайшли її тіло. Ймовірно, вона провалилася під лід.

У поліції кажуть, що дитина зростала у неповній сім’ї, її матір раніше притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.







Тіло п’ятирічної дівчинки знайшли у ставку на Хмельниччині / 2 фотографии

Нещодавно троє 5-річних дітей втопились у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.