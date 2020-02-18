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Факты / Происшествия

В Бердичеве группа школьниц избила 14-летнюю девушку

Вечером 17 февраля в Бердичеве группа девушек напала на 14-летнюю девушку.

В полицию обратилась мама девушки с соответствующим заявлением.

По словам пострадавшей, она возвращалась домой и обогнала компанию из пяти девушек. Они догнали ее и начали хватать за одежду, толкать и оскорблять.

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Девушка убегала, однако, они догоняли и били ее. Девушка смогла позвонить маме, которая пришла на помощь.

Пострадавшая отмечает, что никого из обидчиц не знает. Уже установлены личности девушек. Их возраст 13-14 лет.

Из-за травмирования 14-летней девушки открыто уголовное производство.

По ст. 296 (хулиганство) им грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области злоумышленники до смерти забили 29-летнего мужчину с инвалидностью.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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