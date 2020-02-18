У Бердичеві група школярок побила 14-річну дівчину

Увечері 17 лютого в Бердичеві група дівчат напала на 14-річну дівчину.
У поліцію звернулася мама дівчини з відповідною заявою.
За словами потерпілої, вона поверталася додому і обігнала компанію з п’яти дівчат. Вони наздогнали її та почали хапати за одяг, штовхати і ображати.
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Дівчина тікала, однак, вони наздоганяли та били її. Дівчина змогла зателефонувати мамі, яка прийшла на допомогу.
Постраждала зазначає, що нікого з кривдниць не знає. Вже встановлено особи дівчат. Їх вік 13-14 років.
Через травмування 14-річної дівчини відкрито кримінальне провадження.
За ст. 296 (хуліганство) їм загрожує штраф або до п’яти років позбавлення волі.
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