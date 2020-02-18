Забил до смерти солдата – в Донецкой области будут судить командира подразделения

Военная прокуратура Донецкого гарнизона и территориальное управление ГБР закончили досудебное расследование уголовного дела в отношении командира подразделения одной из военных частей ВСУ.

– По версии следствия, в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата и он умер в госпитале, – рассказали в Офисе генпрокурора.

Ранее руководство части, по результатам служебного расследования, решили, что это был несчастный случай, но правоохранители эту версию опровергли.

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Военному грозит наказание по ч. 2 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжелого телесного повреждения) и ч. 4 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти).

Ранее Факты ICTV писали, что Заводской районный суд Николаева взял под стражу двух правоохранителей, которые подозреваются в пытках.