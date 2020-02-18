Забив до смерті солдата – у Донецькій області судитимуть командира підрозділу

Військова прокуратура Донецького гарнізону та територіальне управління ДБР закінчили досудове розслідування кримінального провадження стосовно командира підрозділу однієї із військових частин ЗСУ.

– За версією слідства, у липні 2016 року через невдоволення виконанням підлеглим обов’язків військової служби, командир підрозділу побив солдата і той помер у госпіталі, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Раніше командування частини, за результатами службового розслідування, постановило, що то був нещасний випадок, але правоохоронці цю версію спростували.

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Військовому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 4 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади).

Раніше Факти ICTV писали, що Заводський районний суд Миколаєва взяв під варту двох правоохоронців, які підозрюються у катуваннях.