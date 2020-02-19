В лицее на Киевщине распылили слезоточивый газ – 16 детей в больнице

В Сквире Киевской области неизвестный распылил слезоточивое вещество на первом этаже лицея.

– Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу, – рассказали в ГУ НП в Киевской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.

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На сегодня учебный процесс в лицее прервали.

20 февраля 2020 года в Сквирском академическом лицее объявлен санитарный день.

Ранее Факты ICTV писали, что в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 27 несовершеннолетних учеников.