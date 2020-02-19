У ліцеї на Київщині розпилили сльозогінний газ – 16 дітей у лікарні

У Сквирі Київської області невідомий розпилив сльозогінну речовину на першому поверсі ліцею.

– Усіх учнів евакуювали з місця події. За медичною допомогою звернулися діти віком від 6 до 15 років. 16 постраждалих госпіталізували до лікарні, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики.

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На сьогодні навчальний процес у ліцеї припинили.

20 лютого 2020 року в Сквирському академічному ліцеї оголошено санітарний день.

Раніше Факти ICTV писали, що в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися 27 неповнолітніх учнів.