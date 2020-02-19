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Массовое отравление в колледже Тернополя: 12 учеников в больнице

В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 несовершеннолетних учеников.

– 19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003-2005 годов рождения), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой, – говорится в сообщении.

Сейчас в учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Недавно во Львовской области на горнолыжном курорте в Славском 14 человек отравились из-за питания в гостинице Рандеву.

Перед этим в Ивано-Франковске зафиксировали случай отравления семи студентов лавашом с курятиной.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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