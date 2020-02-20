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Факти / Надзвичайні події

Летіло каміння: евакуйовані показали, як їх зустріли у Нових Санжарах

Автобуси з українцями та іноземцями, евакуйованими із Уханя, кілька годин не могли заїхати на територію санаторію в Нових Санжарах, де вони повинні провести 14 днів в обсервації. Місцеві жителі закидали їх камінням, пляшками і палицями.

Аліна з Кривого Рогу, яка була в одному з автобусів, опублікувала в Instagram фото розбитих вікон.

Поліцейським довелося відтісняти мітингувальників, аби автобуси могли заїхати на територію медцентру.

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Протести в Нових Санжарах: в евакуйованих з Уханя кидали каміння

Нагадаємо, внаслідок сутичок у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Уханя українців, за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських та одна цивільна особа. У Нацполіції пояснили, що група агресивно налаштованих людей закидали автобус та силовиків камінням. А один чоловік на авто намагався наїхати на правоохоронців.

Фото: alinka7_valerievna

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