В столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский

В результате столкновений в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

В Нацполиции объяснили, что группа агрессивно настроенных людей начала забрасывать автобус и силовиков камнями.

Кроме того, один мужчина на авто пытался наехать на правоохранителей.

– Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона, – говорится в сообщении.

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Возбуждено дело по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также предостерегают протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию – любые попытки восстановить столкновения будут немедленно пресечены.

Напомним, Факты ICTV следят за эвакуацией украинцев из Китая и ситуацией в Новых Санжарах.