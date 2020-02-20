У сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний

Внаслідок сутичок у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Уханя українців, за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

У Нацполіції пояснили, що група агресивно налаштованих людей почала закидати автобус та силовиків камінням.

Окрім того, один чоловік на авто намагався здійснити наїзд на правоохоронців.

– Для захисту громадян та припинення масового заворушення працівники поліції вимушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону, – йдеться у повідомленні.

Порушено справу за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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У відомстві також застерігають протестувальників від неправомірних дій та закликів до насильства – будь-які спроби відновити сутички буде негайно припинено.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за евакуацією українців із Китаю та ситуацією у Нових Санжарах.