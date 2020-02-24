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Факты / Происшествия

У ребенка сотрясение мозга: на Киевщине отец избил 7-месячную дочь

Вчера в Василькове отец жестоко избил свою 7-месячную дочь.

По словам правоохранителей, 41-летний задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мать не присутствовала при избиении ребенка. Зайдя домой, она смогла выхватить девочку и убежать из дома.

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В больнице ребенку диагностировали гематому и сотрясение головного мозга.

– Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, – сообщили в полиции.

Продолжается досудебное расследование.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в Деражнянском районе Хмельницкой области спасатели обнаружили тело пятилетней девочки в пруду.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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