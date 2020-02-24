PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У дитини струс мозку: на Київщині батько побив 7-місячну доньку

Вчора у Василькові батько жорстоко побив свою 7-місячну доньку.

За словами правоохоронців, 41-річний затриманий був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Мати не була присутня при побитті дитини. Зайшовши додому, вона змогла вихопити дівчинку та втекти з дому.

Читайте: У ліцеї на Київщині розпилили сльозогінний газ – 16 дітей у лікарні

У лікарні дитині діагностували гематому та струс головного мозку.

– Зловмиснику оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Такий злочин передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, – повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що у Деражнянському районі Хмельницької області рятувальники  виявили тіло п’ятирічної дівчинки у ставку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка