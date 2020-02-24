У дитини струс мозку: на Київщині батько побив 7-місячну доньку

Вчора у Василькові батько жорстоко побив свою 7-місячну доньку.

За словами правоохоронців, 41-річний затриманий був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Мати не була присутня при побитті дитини. Зайшовши додому, вона змогла вихопити дівчинку та втекти з дому.

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У лікарні дитині діагностували гематому та струс головного мозку.

– Зловмиснику оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Такий злочин передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, – повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що у Деражнянському районі Хмельницької області рятувальники виявили тіло п’ятирічної дівчинки у ставку.