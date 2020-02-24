





В Киеве эвакуатор забрал автомобиль вместе с детьми / 3 фотографии

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Выяснилось, что детей на заднем сиденье машины оставили нарочно. Горе-родители догнали авто и помешали эвакуации.

– Детей выпустили. Так как водитель был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Выписали постановление, – подытожили инспекторы.

Ранее Факты ICTV писали об ужасном избиения отцом 7-месячной девочки на Киевщине. В результате нанесенных травм ребенку констатировали сотрясение головного мозга.