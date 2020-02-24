PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві евакуатор забрав автомобіль разом з дітьми

У Києві евакуатор забрав неправильно припарковану автівку, всередині якої було двоє дітей.

Через повністю затоновані вікна інспектори не відразу зрозуміли, що в машині хтось є.

– Залишати малих дітей наодинці в атомобілі в рази гірше за неправильне паркування, – заявили у паркувальній інспекції.

У Києві евакуатор забрав автомобіль разом з дітьми / 3 фотографии

Читайте: На виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто, є жертви

З’ясувалося, що дітей на задньому сидінні машини залишили навмисне. Горе-батьки наздогнати авто і перешкодити евакуації.

– Дітей випустили. Так як водій був на місці, довелося вигрузити і сам автомобіль. Виписали постанову, – підсумували інспектори.

Раніше Факти ICTV писали про жахливе побиття батьком 7-місячної дівчинки на Київщині. У результаті нанесених травм дитині констатували струс головного мозку.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка