У Києві евакуатор забрав неправильно припарковану автівку, всередині якої було двоє дітей.
Через повністю затоновані вікна інспектори не відразу зрозуміли, що в машині хтось є.
– Залишати малих дітей наодинці в атомобілі в рази гірше за неправильне паркування, – заявили у паркувальній інспекції.
-
У Києві евакуатор забрав автомобіль разом з дітьми / 3 фотографии
Читайте: На виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто, є жертви
З’ясувалося, що дітей на задньому сидінні машини залишили навмисне. Горе-батьки наздогнати авто і перешкодити евакуації.
– Дітей випустили. Так як водій був на місці, довелося вигрузити і сам автомобіль. Виписали постанову, – підсумували інспектори.
Раніше Факти ICTV писали про жахливе побиття батьком 7-місячної дівчинки на Київщині. У результаті нанесених травм дитині констатували струс головного мозку.
Фото: DreamstimeТеги: Герої паркування, Новини Києва, ПаркуванняЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-