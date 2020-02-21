На выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто, есть жертвы

Около 8.00 на выезде из Чернигова Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП водитель авто погиб на месте. В автобусе никто не пострадал.

Авария произошла на выезде из Чернигова в сторону Мены за 150 метров до границы села Новоселовка.

Читайте: На трассе Киев-Одесса автобус столкнулся с фурой – 17 пострадавших

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Напомним, 13 января в Житомирской области водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.