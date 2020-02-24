В Киеве маршрутка с пассажирами протаранила грузовик, 12 пострадавших

Около 17.00 на проспекте Бажана в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

На место немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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В полиции сообщили, что трое участников ДТП доставлены в больницу.

Следователями столичной полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, на выезде из Чернигова автобус лоб в лоб столкнулся с авто. В результате ДТП водитель авто погиб на месте.

Фото: dtp.kiev.ua