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Факти / Надзвичайні події

У Києві маршрутка з пасажирами протаранила вантажівку, 12 постраждалих

Близько 17.00 на проспекті Бажана в Києві водій маршрутки не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

В результаті ДТП водій і 11 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

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У поліції повідомили, що троє учасників ДТП доставлені в лікарню.

Слідчими столичної поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто. В результаті ДТП водій авто загинув на місці.

Фото: dtp.kiev.ua

Джерело: Нацполіція

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