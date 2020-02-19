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Факты / Украина

В Коростене автобус с пассажирами влетел в электроопору – есть жертвы

В Житомирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля около 7.15 в районном центре. В ДТП погиб водитель автобуса, два пассажира доставили в больницу.

– По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, работавший на городском маршруте, двигаясь по улице г. Коростень, совершил столкновение с электроопорой, – отмечают в полиции.

В Коростене автобус с пассажирами влетел в электроопору – есть жертвы / 3 фотографии

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Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию о резком ухудшении самочувствия водителя.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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