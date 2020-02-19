В Житомирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля около 7.15 в районном центре. В ДТП погиб водитель автобуса, два пассажира доставили в больницу.
– По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, работавший на городском маршруте, двигаясь по улице г. Коростень, совершил столкновение с электроопорой, – отмечают в полиции.
В Коростене автобус с пассажирами влетел в электроопору – есть жертвы / 3 фотографии
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Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию о резком ухудшении самочувствия водителя.
Напомним, в Житомирской области водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
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