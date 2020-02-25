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Факты / Происшествия

В Одессе пьяный парень избил полицейскую

В Одессе пьяный парень избил девушку-полицейскую за то, что она сделала ему замечание.

23-летний парень в состоянии алкогольного опьянения спал во дворе многоэтажки, когда к нему подошла участковый офицер и предложила пройти в отделение полиции.

В ответ парень набросился на нее и начал толкать. Полицейская упала, в следствие чего получила травмы.

Читайте: В Киеве зять избил тестя металлической палкой

Ее госпитализировали с повреждениями руки и ключицы. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Факты ICTV писали, что на Киевщине отец избил 7-месячную дочь.

Источник: Нацполиция

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