В Одессе пьяный парень избил полицейскую

В Одессе пьяный парень избил девушку-полицейскую за то, что она сделала ему замечание.
23-летний парень в состоянии алкогольного опьянения спал во дворе многоэтажки, когда к нему подошла участковый офицер и предложила пройти в отделение полиции.
В ответ парень набросился на нее и начал толкать. Полицейская упала, в следствие чего получила травмы.
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Ее госпитализировали с повреждениями руки и ключицы. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Факты ICTV писали, что на Киевщине отец избил 7-месячную дочь.
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