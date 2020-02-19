В Днепровском районе Киева мужчина избил своего тестя металлической палкой.

Во время словесной перепалки зять схватил металлическую палку и ударил тестя по голове.

– В Днепровское управление полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что в квартире на улице Тампере избили ее отца. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, и врачи, – отмечают в полиции.







В Киеве зять избил тестя металлической палкой / 2 фотографии

Читайте: Хотели ограбить и “не рассчитали силы”: в Киеве подростки убили мужчину

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Олег Кулик, к женщине пришел муж, с которым она разводится, а в этот момент пришел ее отец и между родственниками произошел конфликт.

– Во время словесной перепалки гость схватил металлическую палку и ударил 53-летнего мужчину по голове, а затем скрылся. Через несколько часов мы разыскали злоумышленника и задержали его, – сообщил Кулик.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого.