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Факти / Надзвичайні події

В Одесі п’яний хлопець побив поліцейську

В Одесі п’яний хлопець побив дівчину-поліцейську за те, що вона зробила йому зауваження.

23-річний хлопець у стані алкогольного сп’яніння спав у дворі багатоповерхівки, коли до нього підійшла дільничний офіцер і запропонувала пройти у відділення поліції.

У відповідь хлопець накинувся на неї та почав штовхати. Поліцейська впала, в наслідок чого отримала травми.

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Її госпіталізували з ушкодженнями руки і ключиці. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині батько побив 7-місячну доньку.

Джерело: Нацполіція

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