С иконами и крестами: под Кабмином митинг против ID-карт

В Киеве под зданием Кабмина проходит акция Нет электронному рабству. Представители украинского православного братства святого Архистратига Божия Михаила с иконами и крестами в руках выступают против диджитализации. Также они поют молитвы.

В частности, протестующие против введения биометрических паспортов, поскольку в них содержится чип, и уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре. По мнению участников акции, такие технологии являются недопустимыми, ведь биометрические паспорта является печатью антихриста.

Они также говорят, что выступают против абортов, поскольку крепкая семья является залогом крепкого государства.

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Напомним, ранее в ПЦУ отметили, что никакой религиозной подоплеки в биометрическом паспорте нет, ведь технологии стали неотъемлемой частью жизни.

Кроме того, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает жизнь в обществе безопасным.