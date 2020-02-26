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Факти / Надзвичайні події

У Києві на мітингу під Офісом президента чоловік скоїв самопідпал

У Києві під стінами Офісу президента чоловік облив себе бензином та підпалив. Навколишні, зокрема правоохоронцям вдалося швидко його повалити на землю та загасити.

Чоловік знаходиться в свідомості, відомо, що у нього численні опіки, зокрема обличчя.

Бійці Національної гвардії взяли потерпілого в кільце, йому надають першу допомогу.

Він розповів, що його звати Олександр Леонідович Бурлаков, а на такий вчинок він зважився через проблеми із землею.

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За його словами, у нього сільська рада та Держгеокадастр нібито вкрали землю в Сумській області. Зокрема, чиновники не дали розпаювати землю.

Олександр додав, що багато разів приїжджав, а питання все не вирішується.

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