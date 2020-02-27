У Харкові біля ринку сталася бійка: що відбувається на Барабашово

Біля ринку Барабашово в Харкові сталася бійка.

За інформацією поліції, сутички відбуваються між приватними підприємцями та охоронним агентством.

Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.

На місці знаходиться керівництво ГУНП в Харківській області та управління превентивної діяльності, які координують роботу служб і підрозділів поліції з врегулювання конфліктної ситуації на ринку Барабашово.

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У ЗМІ повідомили, що бійка сталася через будівництво дороги.

Також з’явилася інформація про чотирьох постраждалих від світлошумової гранати. У двох людей опіки очей і ще у двох опіки рук і ніг. Їх госпіталізували.





Нагадаємо, 5 вересня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що розглядається можливість будівництва нової дороги, яка з’єднає Салтівку з центром.

У жовтні міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протести підприємців Барабашово.

Кернес назвав акцію проплаченою, а їхні дії “непатріотичною агресією”. Він додав, що будівництво дороги планувалося вже давно.

Також він пообіцяв, що підприємці зможуть укласти договори з КП Міський торговий ринок і отримати місця на його території.

Джерело: Нацполіція, Інтерфакс-Україна