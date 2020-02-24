Харьковчанину грозит 6 лет тюрьмы за “минирование” супермаркета куском мяса

В Харькове задержан мужчина, который в нетрезвом состоянии подал в полицию ложный сигнал о минировании супермаркета на Московском проспекте.

“Шутник” сообщил, что взрывчатку заложена в одной из камер хранения.

Правоохранители, не проводя эвакуации граждан, осмотрели место происшествия, но никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

– В ячейке находился кусок мяса, – говорится в сообщении полиции.

Лжеминера удалось найти по звонку. Им оказался 32-летний мужчина.

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Против него открыто дело по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, из-за сигнала о минировании из поезда Трускавец-Днепр эвакуировали 700 пассажиров.