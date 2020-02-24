PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Харьковчанину грозит 6 лет тюрьмы за “минирование” супермаркета куском мяса

В Харькове задержан мужчина, который в нетрезвом состоянии подал в полицию ложный сигнал о минировании супермаркета на Московском проспекте.

“Шутник” сообщил, что взрывчатку заложена в одной из камер хранения.

Правоохранители, не проводя эвакуации граждан, осмотрели место происшествия, но никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

– В ячейке находился кусок мяса, – говорится в сообщении полиции.

Лжеминера удалось найти по звонку. Им оказался 32-летний мужчина.

Читайте: Звонки о “минировании”: какое наказание и как изменили процедуру реагирования

Против него открыто дело по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, из-за сигнала о минировании из поезда Трускавец-Днепр эвакуировали 700 пассажиров.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка