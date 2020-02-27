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Факты / Происшествия

Выстрелили в глаз из пистолета: как происходили столкновения на Барабашово

На крупнейшем рынке Харькова Барабашово в столкновениях сошлись предприниматели и люди в камуфляжной форме с масками на лице.

В ход пошли резиновые дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, оружие и даже огнетушитель.

Травмированы по меньшей мере пять человек. Двух людей с ожогами рук и ног медики доставили в больницу.

Досталось и стражам порядка. Одному из полицейских руководителей распылили газ в лицо.

– Одному мужчине выстрелили в глаз из пистолета. Скорая приехала. Полиция приехала оперативно, но уже столько народу собралось, начался бы самосуд, – рассказал очевидец событий Алексей.

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Настоящие бои здесь произошли из-за демонтажа арки на въезде в рынок. Успокаивать участников столкновений пришлось спецназовцам.

Детали конфликта в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, конфликт на Барабашово произошел из-за планов властей построить новую дорогу сквозь рынок, которая соединит Салтовку с центром.

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