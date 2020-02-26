В Харькове снова появится проспект Георгия Жукова

26 февраля в Харькове приняли решение во второй раз переименовать проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.

За соответствующее решение на сессии горсовета проголосовали 52 депутата.

Секретарь по вопросам охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый сообщил, что в городской совет Харькова обратилось несколько ветеранских организаций с требованием вернуть советское название проспекта.

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По его информации, возвращение старого названия поддержали 11 193 человека. Харьковчане объяснили это тем, что с именем Георгия Жукова связан ряд исторических событий в Харькове во времена Второй мировой войны.

– Хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет с момента окончания Второй мировой войны и подписания капитуляции Германии. С точки зрения празднования этих дат решение о возвращении проспекта имени Георгия Жукова будет правильным, – добавил Хорошковатый.

Георгий Жуков – советский полководец, провел ряд военных кампаний на территории Украины во время Второй мировой войны. Маршал отличался презрительным отношением к украинцам, а свою военную карьеру закончил, будучи пойманным на военных преступлениях и мародерстве.

Петр Григоренко – украинский генерал-майор, диссидент, один из основателей Хельсинской группы. Пережил муки концлагерей и исправительных психиатрических больниц, отстаивая права депортированных народов.

Решение о переименовании проспекта Жукова принималось в рамках закона о декоммунизации.

Напомним, 19 июня прошлого года депутаты горсовета Харькова уже принимали решение о возвращении проспекта имени маршала Жукова. Тогда Окружной административный суд Харькова признал это переименование незаконным.

Источник: Харьковской горсовет