Вистрілили в око з пістолета: як відбувалися зіткнення на Барабашово

На найбільшому ринку Харкова Барабашово у сутичках зійшлися підприємці та люди у камуфляжній формі із масками на обличчі.

У хід пішли резинові кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ, зброя і навіть вогнегасник.

Травмовано щонайменше п’ятьох осіб. Двох людей з опіками рук та ніг медики доправили до лікарні.

Дісталося і правоохоронцям. Одному з поліцейських керівників розпилили газ в обличчя.

– Одному чоловікові вистрілили в око з пістолета. Швидка приїхала. Поліція приїхала оперативно, але вже стільки народу зібралося, що розпочався б самосуд, – розповів очевидець подій Олексій.

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Справжні бойові тут сталися через демонтаж арки на в’їзді до ринку. Заспокоювати учасників сутички довелося спецпризначенцям.

Деталі конфлікту в сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, конфлікт на Барабашово стався через плани влади збудувати нову дорогу через ринок, яка з’єднає Салтівку з центром.