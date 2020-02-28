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Финансировали пиратские сайты: киберполиция провела обыски в рекламных агентствах

Киберполиции разоблачила рекламные агентства, которые создали и спонсировали на территории Украины ряд пиратских онлайн-кинотеатров.

К правоохранителям обратились представители медиагруппы StarLightMedia, когда администратор одного из пиратских сайтов проигнорировал просьбу удалить контент, принадлежащий телеканалам.

Финансировали пиратские сайты: киберполиция провела обыски в рекламных агентствах / 3 фотографии

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– Кроме того, было установлено, что основным видом прибыли от распространения пиратского контента были финансы от рекламы на веб-ресурсах. Таким образом, была задокументирована деятельность нескольких рекламных агентств, – рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций департамента киберполиции ГУ НП Андрей Мирошниченко.

Напомним, в Украине впервые вынесли тяжкий приговор интернет-провайдеру за пиратство.

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