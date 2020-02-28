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Фінансували піратські сайти: кіберполіція провела обшуки в рекламних агентствах

Кіберполіція викрила рекламні агенції, що створили і спонсорували на території України низку піратських онлайн-кінотеатрів.

До правоохоронців звернулися представники медіагрупи StarLightMedia, коли адміністратор одного з піратських сайтів проігнорував прохання видалити контент, що належить телеканалам.

Фінансували піратські сайти: кіберполіція провела обшуки в рекламних агентствах / 3 фотографии

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– Крім того, було встановлено, що основним видом прибутку від розповсюдження піратського контенту були фінанси від реклами на веб-ресурсах. Таким чином, було задокументовано діяльність декількох рекламних агенцій, – розповів начальник відділу протидії злочинам в сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій департаменту кіберполіції ГУ НП Андрій Мірошниченко.

Нагадаємо, в Україні вперше винесли тяжкий вирок інтернет-провайдеру за піратство.

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