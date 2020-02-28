Кіберполіція викрила рекламні агенції, що створили і спонсорували на території України низку піратських онлайн-кінотеатрів.
До правоохоронців звернулися представники медіагрупи StarLightMedia, коли адміністратор одного з піратських сайтів проігнорував прохання видалити контент, що належить телеканалам.
-
Фінансували піратські сайти: кіберполіція провела обшуки в рекламних агентствах / 3 фотографии
Читайте: Україна – серед головних світових піратів: звіт ЄС
– Крім того, було встановлено, що основним видом прибутку від розповсюдження піратського контенту були фінанси від реклами на веб-ресурсах. Таким чином, було задокументовано діяльність декількох рекламних агенцій, – розповів начальник відділу протидії злочинам в сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій департаменту кіберполіції ГУ НП Андрій Мірошниченко.
Нагадаємо, в Україні вперше винесли тяжкий вирок інтернет-провайдеру за піратство.Теги: Кіберполіція, ПіратствоЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-