





Фінансували піратські сайти: кіберполіція провела обшуки в рекламних агентствах / 3 фотографии

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– Крім того, було встановлено, що основним видом прибутку від розповсюдження піратського контенту були фінанси від реклами на веб-ресурсах. Таким чином, було задокументовано діяльність декількох рекламних агенцій, – розповів начальник відділу протидії злочинам в сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій департаменту кіберполіції ГУ НП Андрій Мірошниченко.

Нагадаємо, в Україні вперше винесли тяжкий вирок інтернет-провайдеру за піратство.